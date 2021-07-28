إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة مدافعه الجديد النمساوي، دافيد ألابا، بفيروس كورونا، لينضم بذلك إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية أيضا، الجمعة.

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب: “يعلن ريال مدريد أن اختبار لاعبنا دافيد ألابا إيجابي بكوفيد-19″، وهو نفس البيان الذي أصدره الجمعة مع تغيير الاسم حين أعلن عن إصابة بنزيما.

وانتقل ألابا هذا الصيف إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونيخ الألماني بعقد لخمسة مواسم.

وتأتي إصابة ألابا الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا، في فترة بدء المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

وأمام النمساوي، كما حال بنزيما، المتسع من الوقت للتعافي والعودة إلى الفريق الملكي الذي يبدأ رحلته مع مدربه الجديد القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدوري الإسباني اعتبارا من 14 أغسطس في ملعب ديبورتيفو ألافيس.

وسبق لريال أن عانى الموسم الماضي من إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا، أبرزها لقائده المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرخيو راموس، والمدافع رافائيل فاران، المنتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما أصيب بـ”كوفيد-19” الموسم الماضي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل بدوره عن النادي ليحل بدلا منه أنشيلوتي، وأصيب كذلك الرئيس فلورنتينو بيريز.

المصدر: أ ف ب