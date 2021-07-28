ليبيا- أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن تركيا داعمة لبقاء المرتزقة في ليبيا، وما زالت ترسل أعدادًا منهم إلى جانب إرسال السلاح.

صالح أوضح في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية تابعتها صحيفة المرصد أن تركيا تدفع بترسانتها من المعدات العسكرية إلى ليبيا، متوهمة أن المعاهدة التي أبرمتها مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تتيح لها البقاء في البلاد.

وأضاف صالح: إن السراج لم يكن يملك حق توقيع المعاهدات وفقًا للدستور المعمول به والاتفاق السياسي؛ لأن المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها مجلس النواب، فيما قام الأخير برفض هذه المعاهدة، وبالتالي لم يقم بالمصادقة عليها.

وشدد صالح على أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة شعبيًا، مضيفًا بالقول: “لا نريد رئيسًا لمجموعة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي، وإنما نريد أن يشارك في انتخاب الرئيس الجميع، حتى يكون الرئيس القادم المنتخب مدعومًا شعبيًا ورئيسًا شرعيًا للبلاد.