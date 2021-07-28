ليبيا – دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الاتحاد الإفريقي إلى الاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام الذي سينعكس على دول الجوار ودول القارة الإفريقية، خلال الكلمة التي ألقاها في ختام زيارته لجمهورية “الكونغو برازافيل”، أمس الثلاثاء.

المنفي شدد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس على أهمية اللجنة التي أنشأها الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي برئاسة الرئيس “دينيس ساسو”، لتمكين الاتحاد تقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكد على ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الإفريقي لحلحلة القضايا الخاصة بالشأن الليبي.

وأشاد باهتمام الدول الإفريقية بليبيا، الذي يؤكد أهمية التوجه نحو القارة الإفريقية وخلق شراكات اقتصادية معها، واستثمار مواردها الاستثمار الأمثل الذي يؤهلها بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

كما طالب الدول الإفريقية، بالاتجاه نحو التنمية المستدامة التي تحد من الفقر والبطالة ومساعدة الشباب الإفريقي للاستقرار في بلاده، ليساهم في تنميتها، والعدول عن قرار الهجرة نحو المجهول، لقطع الطريق على الدول التي لديها أطماع في الخيرات الإفريقية.