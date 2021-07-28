فرنسا – واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس رحلته في جزر بولينيزيا الفرنسية بالمحيط الهادئ، حيث حظي باحتفال في جزيرة منيهي.

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو أظهرت الرئيس الفرنسي وهو مغطى بشكل كامل تقريبا بالزهور التي أهديت له خلال الزيارة، ما أثار تعليقات طريفة تحدثت عن “تحول الرئيس الفرنسي إلى إكليل”، فيما وصفه معلقون بـ”الزهرة التي تمشي على قدمين”.

وخلال زيارته التي تستمر أربعة أيام، سيتحدث ماكرون عن مسألة التجارب النووية بين عام 1966 و1996 عندما طورت فرنسا أسلحة ذرية، بالإضافة إلى مناقشة الدور الاستراتيجي لهذا الإقليم الواقع في جنوب المحيط الهادئ والأخطار الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى البحار الناتج من تغير المناخ.

ويأمل سكان هذا الأرخبيل الذي يضم أكثر من 100 جزيرة تقع بين المكسيك وأستراليا، بأن يعتذر ماكرون عن التجارب النووية ويؤكد تقديم تعويض لضحايا الإشعاعات.

المصدر: RT + وكالات