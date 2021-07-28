السعودية – وصل المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، امس إلى المملكة العربية السعودية.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن “ليندركينغ سيناقش مع كبار المسؤولين من حكومتي السعودية والجمهورية اليمنية العواقب المتزايدة لهجوم الحوثيين على مأرب، الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويؤدي إلى عدم الاستقرار في أماكن أخرى من البلاد”.

وأضاف البيان أن “المبعوث الخاص سيتطرق إلى الحاجة الملحة لبذل جهود من قبل حكومة الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني وتسهيل استيراد الوقود في الوقت المناسب إلى شمال اليمن، وضرورة إنهاء الحوثيين تلاعبهم بواردات الوقود وأسعاره داخل اليمن”.

وتابع أن “ليندركينغ سيلتقي مع ممثلين من المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، لمناقشة أهمية عملية سلام شاملة والتعيين السريع لمبعوث جديد للأمم المتحدة”.

المصدر: RT