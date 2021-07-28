سوريا – أكد مصدر بوزارة الداخلية السورية أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيتم السماح للشاحنات والبرادات السورية بدخول الأراضي الأردنية ومنها إلى دول الخليج، دون المبادلة مع سيارات أردنية.

وأضاف المصدر أن وزير الداخلية السوري في حكومة تسيير الأعمال، محمد الرحمون، اتفق مع نظيره الأردني مازن الفراية، خلال مكالمة هاتفية، على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.

وكشف مصدر في وزارة الداخلية السورية أنه “اعتبارا من اليوم سوف يتم تسهيل حركة الترانزيت ونقل الركاب بين سوريا والأردن، وذلك بالسماح للشاحنات والبرادات السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية والاتجاه مباشرة إلى دول الخليج، من دون أن تكون هناك مبادلة مع السيارات الأردنية التي كانت تتولى نقلها إلى تلك الدول من دون السماح للسيارات السورية بذلك”.

وأشار المصدر إلى أنه “سيتم السماح للسيارات العمومية السورية بالدخول إلى الأراضي الأردنية أيضا من باب تسهيل حركة نقل الركاب بين البلدين، وكذلك السماح للسيارات العمومية الأردنية بالدخول إلى الأراضي السورية من دون أن تكون هناك مبادلة، بمعنى لن يضطر الركاب السوريون للنزول والركوب بسيارات أخرى قبل دخولهم للأراضي الأردنية، وكذلك الحال بالنسبة للأردنيين”.

وبين المصدر أنه “لا يوجد شيء جديد حول تطبيق الإجراءات الصحية الخاصة بكورونا، وهي أن يكون المسافر حاصلا على اختبار لـ”PCR” أو شهادة تثبت حصوله على لقاح ضد كورونا”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه الإجراءات سوف تساهم في زيادة الحركة على الحدود بين البلدين وتسهيل كبير للمسافرين بين البلدين”، لافتا إلى أن “الحدود لن تكون مفتوحة بشكل كامل باعتبار أن هناك إجراءات صحية خاصة بكورونا، وهذه الإجراءات مطبقة في كل دول العالم”.

وبين المصدر أن “الجانب السوري دائما يستقبل القادمين الأردنيين إلى سوريا أحسن استقبال ويعمل على حل أي مشكلة تصادف القادمين بسرعة لتسهيل أمورهم”.

المصدر: “الوطن”