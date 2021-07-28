طوكيو – ودع منتخب السعودية مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد تلقيه الخسارة الثالثة، اليوم الأربعاء، أمام البرازيل، بنتيجة 1-3، وذلك لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدمت البرازيل بهدف السبق عند الدقيقة 14 عن طريق ماتيوس كونيا، الذي حول عرضية زميله كلاودينيو برأسه لتستقر في شباك الحارس السعودي.

وعند الدقيقة 28، تمكن مدافع المنتخب السعودي، عبد الإله العمري، من تسجيل هدف التعادل، حينما حول عرضية زميله سلمان الفرج برأسه لتسكن شباك المنتخب البرازيلي.

وكثف المنتخب البرازيلي من هجماته في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق نجمه وهدافه ريتشارليسون، في الدقيقتين 76، و90.

وفي المباراة الأخرى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، رافق منتخب كوت ديفوار نظيره البرازيلي إلى الدور ربع النهائي، بعد تعادله أمام منتخب ألمانيا 1-1.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ليتأهل كأول المجموعة، متبوعا بمنتخب كوت ديفوار، برصيد 5 نقاط، في حين ودع المنتخبان الألماني (4 نقاط) والسعودي (صفر نقطة) المنافسات مبكرا.

المصدر: وكالات