من واشنطن الى بغداد .. ستعود مع الكاظمي بطائرته 17 ألف قطعة آثرية مهربة

من واشنطن الى بغداد .. ستعود مع الكاظمي بطائرته 17 ألف قطعة آثرية مهربة

العراق – أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، اليوم الأربعاء، نجاح بلاده في استرداد أكبر مجموعة آثارية عراقية كانت قد هربت سابقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في بيان صحفي، إن “عدد الرُقم الطينية المستردة بلغ 17 ألف قطعة آثارية، وقد بذلت جهود كبيرة بذلك من قبل وزارة الثقافة والسياحة والآثار ووزارة الخارجية، فضلا عن جهود سفارتنا في واشنطن، وانتهينا من استرداد هذه القطع من منافذ عديدة كانت موجودة هناك، أبرزها من جامعة كورنيل”.

وأضاف، أن “عودة هذه القطع إلى بغداد ستكون في الطائرة نفسها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد انتهاء زيارته المهمة إلى واشنطن”.

وأشار ناظم، إلى أن “هذا حدث كبير، وآمل في المستقبل القريب العمل الجاد أيضا مع سفاراتنا في العالم، وفي أوربا تحديدا، لنستعيد بقية آثارنا”.

المصدر: RT