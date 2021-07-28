هل تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إذا تجنب هذه الأطعمة وتناول أخرى!

هل تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟ إذا تجنب هذه الأطعمة وتناول أخرى!

إنجلترا – يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الخطيرة.

ويُعرف الكوليسترول بأنه مادة دهنية في الدم، والكثير من الكوليسترول يمكن أن يسد الأوعية الدموية. وفي بعض الحالات، يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيا. ولكن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وتناول الأطعمة الدهنية والتدخين وشرب الكحول.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في القلب أو سكتة دماغية، لذلك من المهم للغاية اتخاذ خطوات لخفض ارتفاع الكوليسترول في الدم.

فما الأطعمة الواجب تناولها أو تجنبها لخفض الكوليسترول؟

عادة، يُبلغ الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بتناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة.

ويمكن للأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، بينما الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

ووفقا لموقع NHS، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول محاولة تناول كميات أقل من الأطعمة التالية الغنية بالدهون المشبعة:

• فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

• الزبدة والسمن.

• الكريمة والجبن.

• البسكويت.

• الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

وبدلا من ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول محاولة تناول المزيد من الأطعمة التالية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة:

• الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

• الأرز البني والخبز والمعكرونة.

• المكسرات والبذور.

• فواكه وخضراوات.

وهناك بعض المقايضات البسيطة التي يمكن للأشخاص إجراؤها لاستبدال الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بالأطعمة التي تحتوي على المزيد من الدهون غير المشبعة.

وكما توضح Charity Heart UK على موقعها الإلكتروني، يمكن استبدال أشياء مثل الزبدة والأنواع الصلبة من جوز الهند أو زيت النخيل بالزيوت المصنوعة من الخضروات والبذور مثل الزيتون وبذور اللفت وعباد الشمس وزيت الصويا والدهون القابلة للدهن المصنوعة منها.

ويمكن استبدال اللحوم الدهنية والمعالجة باللحوم الخالية من الدهون مثل الديك الرومي والدجاج، والأسماك البيضاء أو الأسماك الزيتية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

المصدر: إكسبريس