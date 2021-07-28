ليبيا – عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبو شيحة أمس الثلاثاء اجتماعًا ضمَ رئيس ونائب وأعضاء لجنة إدارة هيئة سوق المال، لبحث خطة عملها وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد خطة عمل الهيئة في تفعيل النظام المالي غير المصرفي كنشاط الصكوك والاستثمار ونشاط الايجار المالي والتصنيف الائتماني.

بدوره، شدد الوكيل على ضرورة الإسراع في وضع برامج عملية لتفعيل هذه الأنشطة، لأهميتها ودورها البارز في توفير التمويل لعدة شرائح من المجتمع.

كما أكد على دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لهيئة سوق المال للقيام بدورها المحوري في تفعيل أدوات الاستثمار وفق الخارطة الاستثمارية للوزارة الرامية نحو تحقيق التنمية بالاقتصاد الوطني.