ليبيا- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا بإقفال 20 كلية وجامعة خاصة منتشرة في مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى إن قرار الإقفال جاء بناء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 22 لعام 2021 بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة، وقرار رقم 63 لعام 2021 بتشكيل لجان فرعية لفحص وتقييم الجامعات الخاصة حسب المناطق.

وأوضحت الوزارة أن الجامعات والكليات الخاصة التي تقرر إقفالها لا تتوافر لديها معايير الجودة المطلوبة، حسب التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة من الوزير، داعية الطلبة الدارسين بهذه الجامعات والكليات إلى الاتصال باللجنة التي ستشكل لغرض إعادة تنسيبهم.