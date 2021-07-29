إيطاليا – تحدث مدرب يوفنتوس الجديد ماسيميليانو أليغري، عن المهمة التي ستكون على عاتق مهاجم فريق “السيدة العجوز”، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الموسم الجديد.

وتسلم أليغري هذا الصيف مسؤولية تدريب النادي

المنتمي لمدينة تورينو للمرة الثانية بعد عامين من رحيله.

ورجحت بعض التقارير، أن تكون عودة أليغري إلى تدريب يوفنتوس، مؤشرا كبيرا على رحيل رونالدو، الذي لم تربطه أي علاقة جيدة بالمدرب الإيطالي، عندما كان الأخير مدربا لليوفي في ولايته الأولى.

ولكن أليغري فند كل هذه الإشاعات في أول تصريح له عن رونالدو بعد عودته لتدريب يوفنتوس في ولاية ثانية، حيث قال في تصريحات نقلها موقع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو: “رونالدو لاعب غير عادي ولاعب كرة قدم ذكي. تحدث معه وأخبرته أن لدينا موسما مهما للغاية. ستكون لديه مسؤولية أكبر مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، عندما كان لدينا فريق أكثر خبرة”.

وتابع: “بالإضافة إلى حقيقة أنه يحتاج إلى إظهار أفضل صفاته في الملعب، أتوقع منه القيام ببعض الواجبات خارج الميدان”.

يذكر أن رونالدو، انضم ليوفنتوس في العام 2018، ولعب في موسم 2018/2019 تحت قيادة أليغري، ونال في الموسم المنصرم جائزة أفضل هداف في الدوري الإيطالي، بعد تسجيله 29 هدفا.

المصدر: championat.com