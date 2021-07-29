طوكيو – استجاب الاتحاد الدولي للتنس لمناشدات اللاعبين، الذين طالبوا بتأخير انطلاق المباريات في أولمبياد طوكيو، لتبدأ 15:00 بالتوقيت المحلي بعد معاناتهم من الحرارة والرطوبة المرتفعة.

وانتقد دانييل مدفيديف، المصنف الثاني عالميا، الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، حيث أبلغ النجم الروسي الحكم بأنه يرغب في استكمال المباراة، لكنه يريد معرفة من سيتحمل المسؤولية في حال وفاته.

وقال الاتحاد الدولي للتنس، في بيان: “من أجل صحة وسلامة اللاعبين، وبعد مشاورات مكثفة، قرر الاتحاد الدولي تغيير مواعيد المباريات بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة التي تشهدها طوكيو، لتبدأ في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من يوم الخميس 29 يوليو”.

وحتى اليوم الأربعاء كانت المباريات في مجمع أرياكي للتنس، تنطلق في الساعة 11 صباحا.

المصدر: “رويترز”