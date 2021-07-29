سوريا – تلقت اللاعبة هند ظاظا، أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد تقديرا لما حققته، وقال فيه إن “السوريين جميعا ينتظرون منها المزيد من الإنجازات”.

وقال الاتحاد الرياضي العام في سوريا إن الأسد شجع ظاظا (12 عاما) التي ودعت الأولمبياد بعد خسارتها في المباراة الافتتاحية، “على التمسك بطموحاتها”، وأضاف أن “السوريين جميعا ينتظرون منها المزيد من الإنجازات في المشاركات العالمية القادمة”.

وعبر الأسد في الاتصال مع لاعبة كرة الطاولة عن “فخر السوريين بها كموهبة سورية واعدة، رفعت اسم بلادها عاليا واعتزازهم بالأداء المشرف الذي أبدته خلال مشاركتها في الأولمبياد”.

وأضاف الاتحاد أن الاتصال جاء تقديرا لموهبة ظاظا ومثابرتها لتحقيق أحلامها، ولكل ما حققته من إنجازات رغم صغر سنها.

ونقل الاتحاد عن ظاظا أنها “عبرت عن فرحها الغامر باتصال الأسد، وشكرته على تشجيعه “الذي يشكل دافعا قويا وحافزا لها ولجميع لاعبي البعثة لتحقيق أفضل النتائج في المنافسات الرياضية القادمة”.

وخرجت ظاظا التي تعد أصغر لاعبة تشارك في أولمبياد طوكيو منذ عام 1968، من أولمبياد طوكيو 2020، بعد خسارتها في المباراة الافتتاحية أمام اللاعبة النمساوية ليو جيا التي تكبرها بنحو 27 عاما.

المصدر: RT