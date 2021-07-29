البحرين – كشف عضو مجلس النواب البحريني وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين أحمد صباح السلوم، عن مشروع لإنشاء مركز إقليمي للحبوب الروسية في البحرين بهدف توزيعها في منطقة الخليج.

وفي مقابلة مع RT جرت على هامش القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة “روسيا – العالم الإسلامي” المنعقدة حاليا في مدينة قازان، تحدث المسؤول البحريني عن الاتفاقيات والعقود التي من المخطط توقيعها، وأشار إلى اتفاقية حول تخزين حبوب القمح الروسي في البحرين.

وقال إن البحرين من خلال الاتفاقية ستكون مركزا لتوزيع القمح الروسي في منطقة الخليج، وأوضح أن الاتفاقية ستوقع بين شركة ممتلكات البحرين القابضة والقطاع الخاص البحريني ومستثمرين روس بمشاركة مصرف روسي.

وأشار إلى أن البحرين تسعى لأن تكون بوابة للشركات الروسية في منطقة الخليج، وأشاد السلوم بالتقنية الطبية والصناعية في روسيا.

كذلك أشاد بالإجراءات الروسية في مكافحة فيروس كورونا، وقال: “نرى أن الإجراءات والاحترازات التي قدمتها روسيا ممتازة ونجحت في وقت مميز بالسيطرة على الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، ومشاركتنا اليوم في المعرض دليل على عودة الحياة إلى طبيعتها وسط إجراءات احترازية”.

وأضاف: “اليوم يجب أن نقتنع بأننا سنعيش مع فيروس كورونا ويجب أن نتعايش معه”، معربا عن أمله في أن التجرية الروسية ستكون مثالا للدول الأخرى للاستفادة من ذلك.

وانطلقت في مدينة قازان أمس أعمال القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة “روسيا – العالم الإسلامي”، والتي ستستمر حتى يوم الجمعة (30 يوليو 2021)، وتشهد القمة مشاركة كبار المسؤولين في الحكومة الروسية وممثلي الشركات الروسية والأجنبية.

وتنعقد فعاليات القمة مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية. وسيترافق مع أعمال القمة انطلاق معرض “إكسبو حلال روسيا” لمنتجات الحلال وسط مشاركة كبرى من قبل الشركات الغذائية العاملة في هذا المجال بروسيا.

المصدر: RT