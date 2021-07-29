الروسي خاتشانوف يتأهل إلى نصف نهائي مسابقة التنس في أولمبياد طوكيو

الروسي خاتشانوف يتأهل إلى نصف نهائي مسابقة التنس في أولمبياد طوكيو

طوكيو – تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى نصف نهائي مسابقة التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بعد فوزه اليوم الخميس على الفرنسي أوغو هومبيرت في دور الثمانية.

وتمكن خاتشانوف البالغ 25 عاما من التغلب على منافسه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-6 و4-6 و6-3، خلال حوالي ساعتين ونصف.

وسيواجه خاتشانوف في المربع الذهبي، الإسباني بابلو كارينو بوستا الفائز بدوره على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين نظيفتين 6-2 و7-6.

وسيجمع نصف النهائي الثاني النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف.

المصدر: rsport.ria.ru