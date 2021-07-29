الزعيم الكوري الشمالي: العلاقات الحميمة مع الصين ستستمر جيلا بعد جيل

الزعيم الكوري الشمالي: العلاقات الحميمة مع الصين ستستمر جيلا بعد جيل

كوريا ش – زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النصب التذكاري للعلاقات الودية بين كوريا الشمالية والصين، وقال إن العلاقات الحميمة مع بكين ستستمر جيلا بعد جيل.

وذكرت كالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم وضع يوم أمس الأربعاء إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري في بيونغ يانغ احتفالا بالذكرى الـ68 لتوقيع هدنة الحرب الكورية (1950-1953).

وشدد كيم على أن الصداقة بين بيونغ يانغ وبكين التي أقيمت كروابط أخوية، ستتواصل بثبات جيلا بعد جيل على الطريق من أجل الإنجاز المشترك.

وقال إن “الروح النبيلة والمآثر للشعب الصيني الذي ساعد في النضال التاريخي المقدس للشعب الكوري الشمالي على حساب دمائهم عندما كانت كوريا الشمالية تمر بأقسى وأصعب التجارب، ستبقى خالدة مع ازدهار كوريا الاشتراكية”.

وأكدت كوريا الشمالية والصين على علاقاتهما الوثيقة والودية وسط جمود المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والمنافسة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر، تبادل كيم والرئيس الصيني شي جين بينغ الرسائل للاحتفال بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة الصداقة، وأكدا التزامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين.

المصدر: “يونهاب”