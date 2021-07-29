ليبيا – أعرب مراقب آثار بنغازي السابق فتحي الساحلي عن استنكاره الشديد لاستغلال المقبرة الرومانية بمنطقة دريانة وتحويلها إلى زرايب لتربية المواشي.

الساحلي قال في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه خلال زيارته للمقبرة رفقة صديق له صدم عندما وجد أ، المقبرة تم تقسيمها غلى زرائب للأغنام ، مضيفًا :” إن المقبرة الرومانية من أعظم المقابر في الشرق الأوسط، وإن عمرها يزيد عن أكثر من ألفي عام.

وأضاف :” يا ناس يا عالم هذا تراث وارت حضاري يجب ان نحافظ عليه كفانا عبثا”، مطالبًا المسؤولين بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

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