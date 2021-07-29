الكويت – بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس زيارة إلى الكويت، وظهر وهو يجلس على مقاعد الوزراء في مجلس الأمة الكويتي.

ونشر حساب “المجلس” التابعة لوزارة الإعلام الكويتية عبر “تويتر” صورة لبلينكن في مجلس مجلس الأمة وهو يجلس على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم وبرفقته رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

يذكر أن جلوس نواب المعارضة الكويتية على مقاعد الوزراء شكل خلال الفترة الماضية حجر عثرة أمام انعقاد جلسات المجلس.

ولجأ نواب عدة مرات إلى الجلوس على مقاعد الوزراء، احتجاجا على عدم إدراج المجلس مناقشة لاستجوابات نيابية قدمت ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وعدد من وزرائه.

وألقى بلينكن كلمة أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين وتجول في مجلس الأمة الكويتي والتقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي العهد ورئيس الوزراء ووزير خارجية البلاد.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن سوف يجري مناقشات مع مسؤولي دولة الكويت حول التعاون العسكري والأمن الإقليمي والاستثمار خلال زيارته القصيرة.

وكان بلينكن وصل مساء أمس الأربعاء إلى الكويت قادما من الهند، حيث سعى إلى تعزيز جبهة إقليمية ضد تزايد نفوذ بيجين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز التعاون في أفغانستان.

هذا وتستضيف الكويت حوالي 13500 جندي أمريكي، يتمركز معظمهم في معسكر عريفجان جنوب مدينة الكويت، والقيادة الأمامية للجيش الأمريكي المركزي.

المصدر: AP +RT