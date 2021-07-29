ليبيا – أكد المرصد السوري على أن غالبية المرتزقة من الجنسية السورية ما زالوا يطالبون قادتهم بمرتباتهم الشهرية التي اقتطعت بعد عودتهم من القتال في ليبيا وإقليم “ناغوني قره باغ”.

المرصد السوري قال بحسب المكتب الإعلامي التابع له: إن قادة الفصائل الموالية لتركيا اقتطعوا مئات آلاف الدولارات، جزء منها باقتطاع الدفعات الأخيرة من المرتبات الشهرية والتي تقدر مابين 800 إلى 1500 دولار أمريكي، رغم مطالبة هؤلاء المرتزقة مرات عدة ببقية أجورهم.

وأشار إلى أن مصادر أكدت للمرصد السوري، بأن أكثر من 10 آلاف مرتزق تم اقتطاع الدفعة الأخيرة من مرتباتهم، وكذلك اقتطاع مرتبات كاملة لعشرات المرتزقة تم ترحيلهم إلى سوريا لمخالفتهم التعليمات والأوامر العسكرية، بالإضافة لاقتطاع مئات الدولارات من كل مرتزق ذهب للقتال مع الأتراك، وما لا يقل عن 500 دولار أمريكي من المرتزقة العائدين من ليبيا والذي يقدر عددهم عشرات الآلاف.

كما أضاف: “المرتزقة السوريين (عفشوا) محلات المجوهرات والذهب، وأجهزة الهاتف، والعطور وغيرها من المواد التي خف وزنها وكثر ثمنها، فضلًا عن تجارة القادة العلنية بالحبوب المخدرة التي يتم نقلها من تركيا كنوع من الترفيه للمرتزقة”.