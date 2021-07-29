ليبيا – كشفت وكالة أنباء “تريند” الأذرية عن قرار حكومي لتقييد وصول المواشي والثروة الحيوانية من ليبيا وعدم السماح بدخولها أو استهلاكها في أذربيجان.

ووفقًا لما جاء في الخدمة الإخبارية الإنجليزية للوكالة وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، قررت وكالة سلامة الأغذية في أذربيجان تقييد استيراد وعبور الحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني من ليبيا عبر الأراضي الأذرية، بشكل مؤقت فقط.

وتابعت الوكالة: إن هذا الإجراء أتى على خلفية اكتشاف حالات من مرض الحمى القلاعية في عدة مناطق في ليبيا، وفقًا لما أوردته المنظمة العالمية لصحة الحيوان. فيما وجهت الوكالة نداء إلى لجنة الجمارك الحكومية الأذربية لاتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالقادم أو العابر من ليبيا لتعزيز المراقبة.

ترجمة المرصد – خاص