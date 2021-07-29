تركيا – أكد مجاهد كوتشوكيلماز كبير مستشاري الرئيس التركي، في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، إنه لا توجد دواع لدى روسيا للقلق بشأن توريد الأسلحة من تركيا إلى أوكرانيا.

وأضاف المستشار: “تركيا، عند إقامة العلاقات مع دولة ما، لا تخلق مشاكل في العلاقات مع دولة أخرى. نحن نعرف كيف نفصل التفاح عن الكمثرى”.

وشدد المسؤول التركي، على أن بلاده “لديها القدرة والمهارات الدبلوماسية للحفاظ على اتصالات وعلاقات متعددة الأبعاد مع دول مختلفة في نفس الوقت. سنستمر في إقامة العلاقات مع الدول المختلفة وفقا لاحتياجاتنا ومصالحنا، وفي هذا الصدد يجب ألا يقلق حلفاؤنا وأصدقاؤنا وكذلك كل من نتعاون معهم”.

في أوائل أبريل، قالت شركة Bayraktar، الرائدة في تصنيع الطائرات بدون طيار في تركيا، إن أوكرانيا اشترت فعلا بعض هذه الطائرات الحربية منها.

من جانبها، أشارت موسكو إلى أن مثل هذه الصفقات لا تثير البهجة والسعادة، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد أن الصفقة ليست موجهة ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي