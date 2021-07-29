ليبيا – سلط تقرير استقصائي الضوء على جانب من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها مهاجرات غير شرعيات من نيجيريا خلال فترة تواجدهن في ليبيا.

التقرير الذي أعده المركز الدولي لإعداد التقارير الاستقصائية الذي يتخذ من نيجيريا مقرًا له وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن مهاجرات غير شرعيات نيجيريات اتهامهن لبعض الليبيين بكراهية كل من يحمل الجنسية النيجيرية، لا سيما بعد أن تم استهداف العديد من هؤلاء بشكل “وحشي” من قبل عناصر الأمن.

وزعم التقرير أن عمليات مطاردة المهاجرين غير الشرعيين تنتهي بعدم اعتقال باقي الجنسيات الإفريقية والاكتفاء بالنيجيريين، تمهيدًا لتعذيبهم واغتصاب النساء، ناقلًا عن إمرأة قولها إنها تتعرض للعنف الجنسي بشكل مستمر فضلًا عن سوء المعاملة.

وتابع التقرير: إن عددًا من رجال الأمن يقومون باقتحام منازل النساء النيجيريات غير المتزوجات لاعتقالهن وإذلالهن واغتصابهن، فيما تم اختطاف بعضهن وعدم الإفراج عنهن إلا بعد دفع فديات مالية للخاطفين، مبينًا أن كل ما تم روايته هو غيض من فيض ليس إلا.

ترجمة المرصد – خاص