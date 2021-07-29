ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشرته شبكة الجزيرة الإخبارية إن التفاؤل الشعبي بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول نهاية العام الحالي مشوب بالحذر.

التقرير الذي نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية في الشبكة وتابعت أبرز ما ورد فيه وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى وجوب وجود إرادة دولية منسقة ضمان القبول بنتائج الانتخابات وترسيخ شرعية الحكومة القادمة، لضمان عدم دخول ليبيا في موجة جديدة من العنف.

وشدد التقرير على وجوب استدامة عملية توحيد المؤسسات في ليبيا، من خلال حوار سياسي أكثر كثافة لتكون مقبولة في حال الشروع بها، على ألا تتركز جميع السلطات في العاصمة طرابلس. محذرًا من تحركات داخلية وخارجية قد تقوض نتائج الانتخابات في حال إجرائها.

وتابع التقرير: إن المنتفعين من السلطة حاليًا قد يرفضون النتائج أو قد تقوم القوات الأجنبية في البلاد بتحركات لتقويض نتائجها لتعزيز مصالح حلفائها المحليين، مستدركًا بالإشارة إلى أن وجود هذه التحديات الكبيرة لا يمنع القول بأن احتمالات السلام المستدام في ليبيا ما تزال أقوى اليوم من أي وقت مضى.

ترجمة المرصد – خاص