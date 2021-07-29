“فيتش” تغير النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” السعودية من سلبية إلى مستقرة

“فيتش” تغير النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” السعودية من سلبية إلى مستقرة

السعودية – غيرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأمريكية النظرة المستقبلية لشركة “أرامكو” للنفط السعودية العملاقة من سلبية إلى مستقرة.

وقالت “فيتش”، في بيان أصدرته امس إنها تغير النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” من سلبية إلى مستقرة وتؤكد تصنيفها الائتماني عند مستوى “A”.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن تعديل النظرة المستقبلية لـ”أرامكو” السعودية كان الدافع إليه تحرك مماثل على الصعيد السيادي.

وتشير التقديرات إلى أن شركة “أرامكو” ستحقق ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما ستعلن عنه الشركة في وقت قريب.

المصدر: “رويترز” + وكالات