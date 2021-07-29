إسبانيا – نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لا يرتبط بأي فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، فيديو وهو يمارس كرة القدم مع طفليه تياغو، وماتيو إلى جانب طفل آخر.

وبدا من خلال الفيديو، أن طفلي ميسي أكثر مهارة من الطفل الثالث الذي لم تتحدد هويته، حيث ظل الأخير يحاول الحصول على الكرة التي كان يتبادلها ميسي وأطفاله فيما بينهم، ولكن دون جدوى.

وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق، إلى أن برشلونة اتفق مع ميسي على توقيع عقد جديد لمدة 5 مواسم.

ومن المنتظر أن يحسم ميسي بقاءه رسميا مع برشلونة مع بداية شهر أغسطس المقبل، بعدما يتمكن النادي الكتالوني من توفير راتبه وحل أزمة الرواتب الضخمة التي يعاني منها الفريق.

المصدر: RT