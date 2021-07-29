روسيا – أفاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، إن الثلوج تساقطت على وادي “ديدوشكينا ليسينا”، طريق السيارات “كوليما” في مقاطعة ماغادان الروسية اليوم الخميس.

ونشر بعض المستخدمين لقطات فيديو، ظهرت فيها الثلوج وهي تتساقط فوق المنطقة، التي تقع على بعد 243 كيلومترا من طريق “كوليما” الفيدرالي السريع. وعلق بعضهم على ذلك بالقول، إن “صيف ماغادان القصير، قد انتهى على ما يبدو”.

من جانبه، ذكر مصدر في مديرية الأرصاد الجوية الإقليمية، أن تساقط الثلوج في شمال المنطقة في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، أمر شائع ومعتاد.

وأضاف المصدر: “يحدث تساقط الثلوج في المناطق القارية من مقاطعة ماغادان في نهاية يوليو وفي بداية أغسطس من كل عام تقريبا. الآن تم تسجيل حدوث صقيع ليلي هناك”.

المصدر: نوفوستي