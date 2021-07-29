ماكرون يقدم شكوى بعد عرض ملصقات تصوره على شكل هتلر (صورة)

ماكرون يقدم شكوى بعد عرض ملصقات تصوره على شكل هتلر (صورة)

فرنسا – قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكوى ضد أحد سكان إقليم فار جنوب البلاد، بسبب عرض الأخير ملصقات تصور ماكرون على شكل الزعيم النازي أدولف هتلر، وفقا لما نقله موقع “فرنس بلو”.

وكانت النيابة العامة في طولون فتحت قضية جنائية في هذا الصدد الأسبوع الماضي.

يذكر أن صاحب الرسوم المذكورة هو الناشط المحلي ميشيل آنج فلوري، المعروف بإنجازه مثل هذه الأعمال.

وأوضحت صحيفة “فار ماتان” أن آنج فلوري أراد بهذا الشكل أن يتحدث بسخرية عن بطاقات العبور الصحية في فرنسا، وعن التطعيم الإجباري للعاملين في مجال الصحة.

المصدر: “فرانس بلو”