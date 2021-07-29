السعودية – بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك المغربي محمد السادس، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية، اطراد التقدم والازدهار”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، بالمناسبة نفسها، معربا عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته”، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

المصدر: “واس”