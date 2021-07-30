طوكيو – ضمنت روسيا تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة كرة المضرب للزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية “طوكيو 2022”.

وسيكون النهائي روسيا خالصا، بعد أن تأهل إلى مباراة الصراع على الذهب كل من الثنائي الروسي، يلينا فيسنينا وأصلان كاراتسيف، وأنستاسيا بافليوتشينكوفا وأندريه روبليوف.

وجاء تأهل فيسنينا وكاراتسيف إلى النهائي بعد فوزهم على الثنائي الصربي المكون من نوفاك دجوكوفيتش ونينا ستويانوفيتش، بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: 7-6 و7-5.

فيما كان تأهل بافليوتشينكوفا وروبليوف إلى النهائي أصعب، فبعد خسارتهما للمجموعة الأولى أمام الثنائي الأسترالي المكون من آشلي بارتي وجون بيرز بنتيجة 7-5، قلبا النتيجة رأسا على عقب بفوزهم بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-4 وبعدها بالشوط الفاصل والحاسم (تايبريك) بنتيجة 13-11.

المصدر: rsport.ria.ru