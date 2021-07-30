الأردن – ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد الأوروبي لنهاية شهر مايو 2021، بنسبة 30.2% ليصل إلى حوالي 1.052 مليار دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات الأردنية، ارتفعت قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي لنهاية أيار الماضي، بنسبة 29.7 بالمئة لتبلغ حوالي 78.2 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة حوالي 60.3 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي لنهاية شهر مايو الماضي، بنسبة 30.3 بالمئة لتبلغ 1.131 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 867.9 مليون دينار.

يشار إلى أن العجز التجاري للمملكة ارتفع لنهاية شهر مايو من عام 2021، بنسبة 30.4 بالمئة ليبلغ 3.2 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 2.454 مليار دينار.

المصدر : RT