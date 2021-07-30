ليبيا – أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الخميس جولة تفقدية داخل بلدية جنزور للوقوف على المشاريع المتوقفة واحتياجات البلدية.

الدبيبة قام بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة بزيارة نادي اليرموك، حيث التقى بإدارة النادي وتفقد ملعب كرة القدم وبعض المرافق الأخرى بالنادي.

وقام الدبيبة بزيارة كورنيش جنزور للاطلاع على المشاريع المتوقفة والممكن استحداثها بالمنطقة، كما شملت الجولة مركز تأهيل المعاقين جنزور، والتي تفقد فيها مرافق المركز ومنها ورشة الأطراف الصناعية.

هذا ورافق الدبيبة في زيارته كل من وزراء الحكم المحلي، والعمل والتأهيل، والصحة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، بالإضافة لعميد البلدية وعدد من المسؤولين.

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