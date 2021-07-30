الروسي خاتشانوف ينافس على ذهبية الأولمبياد.. بعد تأهله لنهائي مسابقة التنس

الروسي خاتشانوف ينافس على ذهبية الأولمبياد.. بعد تأهله لنهائي مسابقة التنس

طوكيو – تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى المباراة النهائية لمسابقة التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2022” بعد تغلبه اليوم الجمعة على الإسباني بابلو كارينو بوستا في المربع الذهبي.

وتمكن خاتشانوف البالغ 25 عاما من التغلب على منافسه بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-3.

وهذا التأهل الروسي الأول لنهائي مسابقة فردي الرجال للتنس في الألمبياد منذ عام 2000 عندما توج بالذهبية يفغيني كافيلنيكوف.

وسيواجه خاتشانوف في المباراة النهائية الألماني ألكسندر زفيريف الفائز بدوره على النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الدور قبل النهائي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 1-6 و6-3 و6-1.

المصدر: rsport.ria.ru