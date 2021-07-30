طوكيو – أكد الروسي يفغيني ريلوف البطل الأولمبي المطلق للسباحة على الظهر، أنه يتنافس دائما بنزاهة، ردا على تصريح الأمريكي ريان ميرفي، الذي قال إن السباق “على الأرجح لم يكن نزيها”.

وتوج يفغيني ريلوف بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة على الظهر اليوم الجمعة، بعد أن قطع مسافة برقم قياسي أولمبي جديد قدره (1:53.27) دقيقة، متفوقا بفارق (0.88) ثانية على الأمريكي ميرفي، الفائز بذهبية سباقي 100 و200 متر ظهر في أولمبياد ريو 2016، والذي اكتفى بالميدالية الفضية.

كما أحرز ريلوف بذهبية سباق 100 متر على الظهر يوم الثلاثاء الماضي، بينما اكتفى ميرفي بالميدالية البرونزية.

وقال ميرفي لدى سؤاله عما إذا كان يشعر بأن السباق لم يكن نزيها “خطرت ببالي 15 فكرة، 13 منها ستعرضني للكثير من المشاكل”.

وأضاف: “لا أحاول حصر الأمر في ذلك، إنه استنزاف ذهني هائل بالنسبة لي أن أشارك في العام الذي أنافس به، في سباق على الأرجح لم يكن نزيها”.

ورفض السباح الأمريكي الإشارة إلى شخص بعينه أو إصدار أي ادعاءات بشأن أي فريق.

وختم تصريحاته، بالقول: “لكي أكون واضحا لا أعتزم الإدلاء بأي ادعاءات هنا، أهنئ يفغيني وأهنئ لوك، أعتقد أنهما قاما بمهمة مذهلة، كلاهما سباحان مذهلان، في نهاية اليوم أعتقد بوجود المنشطات في منافسات السباحة”.

ورد يفغيني ريلوف على سؤال مباشر عن ادعاءات ميرفي وعما إذا كان يتسابق بنزاهة، قائلا: “دائما أتنافس بنزاهة، دائما أخضع للاختبار، أقوم أيضا باستيفاء جميع الاستمارات، لذا من أعماق قلبي أتنافس بنزاهة”.

وأتم ريلوف: “لقد وهبت حياتي بأكملها لهذه الرياضة، لذا لا أعرف حتى كيف أرد على هذا، ريان لم يتهمني بأي شيء وبالتالي لن أرد”.

المصدر: وكالات