طوكيو – خرج السوري مجد الدين غزال من مسابقة منافسات الوثب العالي ضمن منافسات ألعاب القوى، وذلك في إطار فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأخفق غزال في تجاوز ارتفاع (2.25 م)، واكتفى بارتفاع (2.21) ليودع منافسات ألعاب القوى التي بدأت صباح اليوم الجمعة.

وكشف غزال قبل المنافسات أنه لم يستعد بشكل جيد بسبب أزمة كورونا، ولعدم مشاركته بأي دورات ودية أو رسمية خلال العامين الأخيرين.

ويشارك منتخب سوريا بستة لاعبين في “أولمبياد طوكيو 2020” وشهدت البطولة أيضا خروج اللاعبة هند ظاظا (أصغر لاعبة في الدورة) من منافسات كرة الطاولة، مبكرا، إضافة إلى خروج أيمن كلزية من منافسات السباحة، ومحمد ماسو في رياضة الترياتلون.

بينما سيشارك أحمد حمشو في منافسات الفروسية، ومعن أسعد في الملاكمة.

المصدر: وكالات