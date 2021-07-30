ليبيا- شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي على دعم المجلس وحكومة الوحدة الوطنية المطلق للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرًا.

بيان صحفي صادر عن الرئاسة التونسية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن موقف اللافي جاء خلال لقاء جمعه بسعيد، وفيه بين الأول أن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية، فضلًا عن تجديده التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له فيما يرنو إليه من تنمية وازدهار.

بدوره أكد سعيد حرص تونس الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة والتآزر والإيثار التي تجمعها بليبيا، وعزمها الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمسّ من وحدتيهما وسيادتيهما.