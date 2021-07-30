بعد أكثر من عامين على الانسحاب من “اليونسكو”.. إسرائيل تدرس العودة إلى المنظمة الأممية

بعد أكثر من عامين على الانسحاب من “اليونسكو”.. إسرائيل تدرس العودة إلى المنظمة الأممية

إسرائيل – أفاد موقع “أكسيوس” بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس إعادة الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، التي انسحبت منها عام 2019، بسبب ما اعتبرته “تحيزا” ضدها.

وبحسب مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم، طلب وزير الخارجية يائير لابيد من مكتبه مراجعة المسألة قبل عدة أسابيع، ومن المتوقع أن يقدم قسم المنظمات الدولية في الوزارة توصية بهذا الشأن قريبا.

وبحسب “أكسيوس” يعتقد لابيد أن انسحاب إسرائيل من المحفل الدولي جعل السياسة الخارجية أقل فعالية، كاشفا أن لابيد تلقى قبل أسابيع عدة مكالمات هاتفية من رونالد لاودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، الذي حثه على الانضمام إلى الوكالة.

وذكر التقرير أنه إذا عاودت إسرائيل الانضمام إلى “اليونسكو،” فقد يمهد ذلك الطريق للولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس جو بايدن، للعودة إلى المنظمة بعد أن انسحب منها الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “أكسيوس” إن إسرائيل ستنسق أي قرار تتخذه بشأن اليونسكو مع الولايات المتحدة.

في أكتوبر 2017، بعد أيام فقط من إعلان الإدارة الأمريكية انسحابها من اليونسكو بسبب “هوسها المزعوم بإسرائيل”، من بين أمور أخرى، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو أنه سيسير على خطى الولايات المتحدة.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”