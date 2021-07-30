إنجلترا – كشفت شركة Nothing أحد المساهمين في علامة OnePlus التجارية عن سماعات لاسلكية مميزة يتوقع لها أن تلقى رواجا واسعا جدا في الأسواق العالمية.

ومن أكثر ما يلفت النظر في سماعة Ear 1 الجديدة هو التصميم الفريد الذي يميزها عن جميع سماعات البلوتوث الصغيرة الموجودة في الأسواق، إذ صنع عنق السماعة من مواد شفافة لرؤية محتوياته وتقنياته الداخلية، وتداخل البلاستيك الشفاف مع اللونين الأسود والأبيض بطرقة أنيقة جدا.

كما حصلت هذه السماعات على تقنيات عزل الضوضاء الخارجية، وعلى مكبرات صوت ممتازة للاستماع للموسيقى، ومايكروفونات متطورة لإيصال الأصوات بوضوح عال أثناء إجراء المكالمات.

وجهزت هذه السماعات ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 5 ساعات بالشحنة الواحدة، كما أن محفظتها الخارجية جهزت ببطاريات إضافية تكفي لشحنها عدة مرات.

ويمكن لـ Ear 1 العمل مع مختلف أنواع الأجهزة والهواتف الذكية، ويمكن التحكم بها عبر تطبيقات خاصة بتلك الأجهزة، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون 99 دولارا، أي أرخص بكثير من أسعار سماعات سامسونغ وآبل من نفس الفئة.

المصدر: ixbit