ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره موقع “إي يو ريبورتر” المعني بأخبار الاتحاد الأوروبي مشاركة ليبيا بنشاطات الحوار بين الثقافات عبر مؤسسة دولية معنية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن إليزابيث غويغو الديبلوماسية الفرنسية السابقة التي تشغل حاليًا منصب رئيس مؤسسة “آنا ليند الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات” منذ العام 2014 قولها: إن الأخيرة تمثل الآن 42 دولة من بينها ليبيا.

وتابعت غويغو بالقول: إن المؤسسة تسعى من خلال تعاونها الوثيق مع الدول الأعضاء فيها والمؤسسات الأوروبية الرسمية وغير الرسمية لمعالجة مشاكل البطالة والهشاشة؛ بسبب إغلاق الدول للحدود مع التركيز على الشباب، لكونهم الشريحة الأكثر تضررًا من كل ذلك.

وأضافت غويغو: إن لدى المؤسسة فريق عمل ممتاز في ليبيا عمل على تهيئة كافة وسائل الاتصال لمساعدة الشباب الليبيين للوصول إلى برامج الحوار بين الثقافات. مشيرة إلى التمكن من إعداد قائمة من الشباب للحديث في مقر الأمم المتحدة عن معاناتهم قبل حدوث جائحة كورونا.

وأكدت غويغو أن الشباب الليبيين متميزين وبالإمكان تعزيز تجاربهم من أجل تعزيز السلام في ليبيا من خلال تنظيم اجتماعات لهم مع شخصيات رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن المؤسسة تتولى بالكامل مهام توفير التأشيرات لهم، فضلًا عن الأمور اللوجستية الأخرى.

ترجمة المرصد – خاص