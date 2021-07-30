ليبيا- تابع تقرير نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية بموقع أخبار “البوابة” الدولي انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق عدد من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى ما أدلت به دلفين رودريك العاملة بفرع منظمة العفو الدولية في تونس من تصريحات بشأن إعادة 15 ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام 2021 ليتم احتجازهم فيها.

ووفقًا لرودريك، فإن المئات من المهاجرين غير الشرعيين قد تم تغييبهم في مراكز احتجاز تابعة لميليشيات تحالفت مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال العام 2020، مؤكدة أن حق وصول منظمات حقوق الإنسان المستقلة لهذه المراكز ممنوع بأمر هذه الميليشيات.

ونقل التقرير عن عدد ممن تم احتجازهم سابقًا في هذه المراكز قولهم أنهم تعرضوا لعمليات العزل وعدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليهم، مؤكدين أيضًا تعرضهم للضرب وأنواع التعذيب والمعاملة السيئة بالشكل الذي لا يمنحهم صفة الآدمية.

ودعت رودريك الاتحاد الأوروبي لتعليق تعاونه بشأن الهجرة ومراقبة الحدود مع ليبيا ووقف التعامل مع خفر السواحل الليبيين ممن يعملون على إعادة المهاجرين غير الشرعيين قسرًا للبلاد، في ظل هذه الظروف الصعبة، وهو ما يحتم الاستعاضة عن ذلك بإجلاء هؤلاء لملاذات آمنة.

ترجمة المرصد – خاص