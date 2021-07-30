روسيا – صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة لوكالة “تاس” بأن عالم الرياضة سئم من الحملة المسيسة ضد الرياضيين الروس.

وقال ناريشكين في تصريحه: “يبدو لنا أن عالم الرياضة قد سئم من تراكم الحملة الغربية المسيسة ضد الرياضات العالمية، وعلى وجه الخصوص الضغط المتحيز والمسيس على الرياضيين الروس”.

يذكر أن الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2022” يشاركون تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية بدلا من علم بلادهم نتيجة العقوبات التي فرضت بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطنيين الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

المصدر: تاس