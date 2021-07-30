روسيا – اكتشفت كتلة شمعية من العنبر بوزن 1189 غراما في منطقة كالينينغراد الروسية، وجاء الاكتشاف قبل أيام من موعد اليوم العالمي للنمر (29 يوليو).

وتم اكتشاف الكتلة يوم الاثنين الماضي، واللافت في الكتلة تضمنها على خط أسود، وتم إطلاق اسم “شبل النمر” عليها كون تم اكتشافها قبل فترة من الاحتفال باليوم العالمي للنمر.

وبهذه الطريقة تقرر دعم جهود المجتمع الدولي للحفاظ على حياة حيوان النمر، المدرج في الكتاب الأحمر والخاضع للحماية الدولية.

ويعيش في روسيا قرابة 500 نمر “آمور” وهو ما يشكل نحو 95% من تعداد حيوان النمر العالمي.

المصدر: نوفوستي