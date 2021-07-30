إنجلترا – خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام نادي هرتا برلين الألماني (3-4) في المباراة الودية التي، جمعتهما امس وذلك ضمن تحضيراتهما للموسم الكروي الجديد (2021-2022).

تقدم هرتا برلين بهدفين متتاليين حملا توقيع كل من اللاعبين، الرجننتيني سانتياغو أسكاسيبار، وسوات سيردار، في الدقيقتين (21 و31) على الترتيب.

ورد ليفربول بهدفين عبر كل من المهاجم السنغالي ساديو ماني، ولاعب خط الوسط الياباني تاكومي مينامينو، في الدقيقتين (36 و42) على الترتيب، وجاء هدف الياباني بعد تمريرة رائعة من قبل النجم المصري محمد صلاح بكعب قدمه.

ووضع المهاجم المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش الفريق الألماني في المقدمة مرة أخرى بتسجيله هدفين متتاليين له في الدقيقتين (66 و80)، وسجل هدفه الثاني بطريقة رائعة بعد أن تلاعب بصخرة الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك العائد من الإصابة عقب نحو 9 أشهر، وبعد أن ذهب الظهير الإسكتلندي أندي روبرتسون في مهرب الريح.

ومن ثم اختتم أليكس أوكسليد-تشامبرلين أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث “للريدز” قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

المصدر: وكالات