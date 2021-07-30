علماء جامعة قازان يعثرون عن شظية من نيزك عمرها 270 مليون عام

علماء جامعة قازان يعثرون عن شظية من نيزك عمرها 270 مليون عام

قازان – عثر العلماء من جامعة قازان الروسية في حقل النفط “كامسكو – أوستيمسكي” على مادة لا أصل لها بكوكب الأرض.

وافترض العلماء أن تلك المادة ناجمة عن تحطم نيزك منذ 270 مليون عام في الغلاف الجوي للأرض.

وقال ناطق باسم الجامعة إن الطالبة، كلافديا بيترينكو، عثرت على عينة من النيزك لفتت اهتمام العلماء في شركة “إيكونفط” الروسية بكثافة مكوناتها.

وقام فريق من العلماء بدراسة جسيمات متناهية الصغر للنيزك.

وحسب مساعد الأستاذ في قسم الجيولوجيا والثروات الطبيعية لجامعة قازان، رائيل قاديروف، فإن الدراسة الأولية أظهرت أن الحديد يشكل مكونات رئيسية للنيزك.

قال قاديروف: “باستخدام مجموعة من طرق التحليل المجهري والتصوير المقطعي الدقيق ، مثل XRF ، SEM ، EDS ، وطريقة قياس الأطياف “رامان” ، درسنا احتمالات مختلفة لتابعية النيزك، فتوصلنا إلى استنتاج مفاده بأن المحتويات الدقيقة للنيزك هي من أصل لا علاقة له بكوكب الأرض”.

وجاء في تقرير نشرته جامعة قازان:” بناء على تحليل كرويات مجهرية لا علاقة لها بكوكب الأرض توصل علماء جامعة قازان إلى أنها تشكلت نتيجة تحطم نيزك أثناء سيره في الغلاف الجوي للأرض. كما افترض العلماء أن النيزك المذكور انفجر فوق منطقة حقل النفط كامسكو – أوستيمسكي” منذ 272 مليون عام.

المصدر: نوفوستي