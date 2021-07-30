البرازيل – أفادت إدارة ريو دي جانيرو، أكبر مدن البرازيل، إن هذه المدينة ستحتفل على مدى 4 أيام، برفع القيود الصحية التي فرضت سابقا على خلفية وباء كوفيد-19، أي في الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر.

وأضافت سلطات المدينة في بيانها: “إذا استمر تراجع وتيرة انتشار وباء كوفيد في المدينة، فسيتمكن كاريوكا (سكان ريو) من العودة إلى الشوارع دون قيود على أساس خطة استئناف النشاط والفعالية. وللاحتفال بهذه العودة، سيتم في المدينة الترويج لـ Rio de novo، وهو جدول للأحداث على مدار العام التي ستعيد إلى المدينة أسلوب الحياة التقليدي”.

وأشارت إدارة المدينة إلى أن الاحتفالات ستبدأ في 2 سبتمبر، عندما ستنطلق المرحلة الجديدة من تخفيف القيود.

وخلال الأيام الأربعة – من 2 إلى 5 سبتمبر، ستنظم السلطات وتقيم عشرات الفعاليات والنشاطات المختلفة للترفيه عن السكان، وسيتضمن ذلك إقامة فعاليات تذوق الطعام والحفلات الموسيقية والثقافية، وحفلات الأطفال والمسابقات الرياضية في مناطق مفتوحة ومع حضور جماهيري محدود.

وتخطط حكومة المدينة لتطعيم 77٪ من السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الضادة لكوفيد بحلول سبتمبر، و 45٪ من سكان المدينة بالكامل.

المصدر: نوفوستي