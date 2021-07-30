لبنان – شدد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الجمعة، في رسالة إلى العسكريين لمناسبة عيد الجيش الـ76، على أنه من غير المسموح إغراق لبنان في الفوضى وزعزعة أمنه.

وقال العماد عون إنه رغم الأزمات المتلاحقة والتي تتفاقم يوما بعد يوم، تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تبقى محط آمال اللبنانيين، بعدما أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الجامعة التي حازت ثقة الشعب ودول العالم، وتوجه للعسكرين بالقول: “كونوا على قدر تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي الذي ينظر إليكم باحترام وتقدير ويسعى لمساندتكم ودعمكم”.

وأضاف: “لا تسمحوا لأحد بأن يستغل رداءة الوضع المعيشي للتشكيك بإيمانكم بوطنكم ومؤسستكم، فلبنان أمانة في أعناقنا ومن غير المسموح تحت أي ظرف إغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره”.

وكشف قائد الجيش اللبناني أن “تحديات إضافية ستعترضنا”، وقال: “لا تدعوا الفتنة تتسلل إلى وطننا، ولا تسمحوا للمصطادين بالماء العكر بتحقيق مآربهم”.

ولفت إلى أنه “وسط هذه المهمات الاستثنائية، تبقى عين الجيش ساهرة على الحدود لمواجهة خطر العدو الإسرائيلي الذي رفع مؤخرا وتيرة تهديداته للبنان وهدد بشن حرب جديدة وضرب صيغة العيش المشترك، كذلك الإرهاب الذي يتحين الفرص لمحاولة الظهور مجددا”، متوجها إلى العسكريين بالقول: “كونوا يقظين لمواجهة هذه التحديات التي تضاف إليها مكافحة المخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية”.

المصدر: الوطنية للإعلام