“كلها حلال”.. تقديم أول موقع إلكتروني في روسيا لبيع منتجات إسلامية

“كلها حلال”.. تقديم أول موقع إلكتروني في روسيا لبيع منتجات إسلامية

قازان – على هامش قمة “روسيا – العالم الإسلامي” المنعقدة في قازان، تم تقديم منصة إلكترونية (موقع إلكتروني) للتجارة بالسلع التي يتم إنتاجها وفقا للشريعة الإسلامية “كلها حلال” (All Islam).

وبفضل هذه المنصة في الإنترنت يمكن للمسلمين في روسيا شراء المنتجات المصنوعة وفقا للمعايير الإسلامية “حلال”.

ومن المستبعد أن تواجه المنصة الإلكترونية صعوبات في ظل تنوع المنتجات الإسلامية، ووفقا لمدير المشروع تيمور فاغابوف فقد جمعت المنصة أكبر قاعدة بيانات عن موردي السلع الإسلامية من الملابس والإكسسورات وحتى العطور ومستحضرات التجميل.

وفي وقت سابق، أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إلى أهمية سوق المنتجات الحلال، وقال خلال مراسم افتتاح القمة، إن إنتاج السلع للمسلمين بات قطاعا اقتصاديا جديدا وسريع النمو في الوقت نفسه في روسيا.

وانطلقت في مدينة قازان يوم الأربعاء الماضي أعمال القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة “روسيا – العالم الإسلامي”، والتي ستستمر حتى اليوم (30 يوليو 2021)، وتشهد القمة مشاركة كبار المسؤولين في الحكومة الروسية وممثلي الشركات الروسية والأجنبية.

وتنعقد فعاليات القمة مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية. ويترافق مع أعمال القمة انطلاق معرض “إكسبو حلال روسيا” لمنتجات الحلال وسط مشاركة كبرى شركات الغذائية العاملة في هذا المجال بروسيا.

المصدر: “روسيسكايا غازيتا”