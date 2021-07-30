روسيا – تحدثت مديرة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا عن آفاق التعاون التجاري والاقتصادي مع دول العالم العربي، مشيرة إلى أن مصر تعد شريكا تجاريا مهما لروسيا.

وفي حديث لـRT حول آفاق ومسارات العمل المشترك بين روسيا والعالم العربي، أكدت المسؤولة أن العالم العربي يعد منطقة مهمة للمصدرين الروس.

وأضاف المسؤولة الروسية، أن حجم الصادرات الروسية دون قطاع الطاقة إلى دول العالم العربي تخطت في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مستوى 5 مليار دولار بزيادة بنسبة 27% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت مديرة مركز الصادرات الروسية، وهي هيئة لتنمية وترويج الصادرات الروسية، إلى أن حجم الصادرات إلى العالم العربي يدل على أن إمكانات وآفاق التعاون لم تستثمر بشكل كامل.

مصر أحد الشركاء التجاريين الكبار لروسيا في المنطقة العربية

وأضافت، أن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين الكبار لروسيا في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الصادرات الروسية إلى هذا البلد العربي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، لافتة إلى عقد وقعته شركة “ترانس ماش هولدينغ” مع الجانب المصري لتوريد 1000 عربة قطارات.

وعن العقود المستقبلية، أشارت إلى أنه سيتم قريبا عرض نسخة رجال أعمال من الطائرة الروسية “سوبر جيت” على الشركاء في العالم العربي، مشددة على أنه لدى المركز خطط كبيرة لإيجاد سبل مضاعفة الصادرات الروسية.

وفيما يتعلق بمشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، قالت إن العمل جار على بناء المنطقة، وأضافت أن أكثر من 40 شركة روسية مهتمة بتوطيد صناعاتها في المنطقة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول آخرى.

الإمارات محور عالمي للتجارة

كذلك أشارت إلى أهمية التعاون مع الإمارات، التي تعتبر محور عالمي للتجارة، وقالت إن الشركات الروسية تشارك في العديد في المعارض في الإمارات لزيادة وجودها في منطقة الخليج.

ووفقا لبيانات موقع Trade Map، فإن الصادرات الروسية بلغت في العام 2020 نحو 337 مليار دولار، الأمر الذي يدل على أنه لم يتم استغلال جميع الإمكانات مع الدول العربية.

المصدر: RT