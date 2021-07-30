هولندا – أوضح سفير روسيا في هولندا ألكسندر شولغين إن بلاده تأمل بأن تأخذ محكمة لاهاي بالاعتبار المواد التي قدمتها روسيا، وذلك عند اتخاذها القرار في قضية تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.

وذكر السفير، أن المواد التي قدمها الجانب الروسي، تتضمن بيانات الرادار الأولية والوثائق التي رفعت الدفاع الروسية طابع السرية عنها والمتعلقة بتحطم طائرة الركاب التي كانت تنفذ الرحلة MH17.

وأشار السفير، إلى أن هذه الوثائق تؤكد أن الصاروخ الذي يزعم بأنه أسقط طائرة البوينغ الماليزية، تم نقله في عام 1986 إلى وحدة عسكرية على أراضي أوكرانيا، وبقي هناك ولم تتم إعادته إلى روسيا بعد ذلك.

ويأمل الجانب الروسي كذلك بأن تقوم محكمة لاهاي بدراسة دقيقة وتأخذ بالاعتبار الوثائق التي قدمتها شركة “ألماز أنتي ” الروسية المنتجة للصواريخ المذكورة أعلاه.

بدأت عمليات المحاكمة في قضية MH17 ، في هولندا في 9 مارس 2020. وخلالها وجهة التهمة إلى أربعة متهمين – الروس: إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف، وكذلك الأوكراني ليونيد خارتشينكو. وتدافع عن بولاتوف في المحاكمة مجموعة دولية، تتألف من محاميين هولنديين وروس. ويحاكم باقي المشتبه بهم غيابيا.

المصدر: نوفوستي