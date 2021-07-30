أفغانستان – أفادت هيئة مراقبة أمريكية في تقرير، إن إعدام طالبان لطيارين أفغان، يشكل “تطورا مقلقا” إضافيا للقوات الجوية الأفغانية التي تعاني بالفعل من احتدام في المعارك.

وقال مسؤولان كبيران بالحكومة الأفغانية لـ”رويترز” إن سبعة طيارين أفغان على الأقل تعرضوا للاغتيال خارج قواعدهم في الأشهر الماضية في إطار ما تصفها طالبان بحملة “استهداف وتصفية” للطيارين المدربين على يد الولايات المتحدة.

وتحدث تقرير فصلي صادر عن مكتب المفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان بالكونغرس SIGAR، عن أن القوات الجوية الأفغانية “تتعرض لضغوط إضافية من المعارك مع طالبان وسط انسحاب للقوات الأمريكية، ويزداد افتقارها للجاهزية للقتال”.

وقال التقرير إن “فرق القوات الجوية، محملة بمهام تفوق طاقتها بسبب الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان ووتيرة العمليات التي لم تتوقف عن التزايد”.

وعن إعدام طيارين، قال: “تطور آخر مقلق يخص فرق القوات الجوية الأفغانية، وهو أن طالبان تستهدف عمدا الطيارين الأفغان”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر في تصريح قبل أيام من أن أفغانستان ستصبح “دولة منبوذة” في حال سيطرت طالبان على الحكم بالقوة و”ارتكبت فظائع ضد شعبها”.

المصدر: “رويترز”